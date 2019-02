Jungbauernkalender 2020: Models gesucht

Die Jungbauernschaft ist schon voll auf das nächste Jahr eingestellt: Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für den Jungbauernkalender 2020, jeweils in einer Frauen- und Männeredition. Der fertige Kalender wird zwar erst am 3. Oktober präsentiert, doch bis dahin müssen Models gefunden und Shootings organisiert werden. Mehrere hundert junge Bäuerinnen und Bauern kamen bereits zu den Castings, die auf Bällen in Österreich, vom Bodensee bis zum Neusiedlersee, angeboten wurden.