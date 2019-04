Kärcher: Neuer Nass- und Trockensauger für Landwirte

© Thomas Göggerle/agrarheute

Mehr lesen

Praktisch sind Pistolen, an denen man den Druck einfach regulieren kann. Achtung: Pistolen mit Druck- und Wassermengenregulierung dürfen nur an Geräte angeschlossen werden, die den entstehenden Druck an der Pumpe ausgleichen können. Wer länger mit weniger Druck arbeiten möchte, sollte den Druck nicht an der Lanze, sondern direkt an der Pumpe ­verstellen. Das spart Strom und erzeugt weniger Verschleiß!