Katastrophe nach Sturmtief, Licht gegen Einbrecher und Claas Presse

Orkan Friederike hat in Südniedersachsen brutal zugeschlagen Kampfkeiler_Udo ist geschockt: "In 4 Stunden war alles zerstört, was 40 - 50 Jahre aufgebaut und gepflegt wurde. Im Landkreis Northeim zwischen Opperhausen und Ahlshausen hat der Orkan ganze Arbeit geleistet. Auch meine Familie ist davon betroffen und man bekam nur noch Tränen in die Augen. Jetzt heißt es aufräumen und schauen wie es weiter geht !!! " altilla schreibt dazu: "Solche Sachen sind immer schlimm für die Besitzer, aber genau genommen nicht dramatisch für die Natur. In Passau hat es im August 2017 auch tausende von Hektar Wald umgeworfen und zersplittert, eine Katastrophe für die Eigentümer. Bei manchen standen auf 30 ha Wald gerade noch ein paar Bäume! Für die Natur ist das nicht so schlimm, dass hat der Nationalpark bayerischer Wald bei der "Borkenkäferkatastrophe" vor Jahrzehnten bewiesen. Heute spriesst ein neuer Wald dort." Auf die Aussage von 0 : "Was aber besorgniserregend ist, sind die Harvester mit dem Aufräumen einer Naturkatastrophe fertig, müssen sie schon zur nächsten." meint Doptrebo90: " Ich mag solche Ereignisse nicht beschönigen. Aber eine Naturkatastrophe ist es sicherlich nicht. Eine Katastrophe für die Wald-, und Hausbesitzer auf alle Fälle. Aber die Natur holt sich das schon wieder zurück. In der Natur läuft alles über viel längere Zeiträume als wir uns das vorstellen können. Ich wünsche gutes Gelingen beim Aufräumen, kommt unfallfrei und heil wieder nach Hause. "

Licht gegen Einbrecher Im Zusammenhang mit den Berichten zum Insektensterben meint Amaria: " Könnte die zunehmende künstliche Beleuchtung zum Verschwinden von Insektenarten beitragen? [www.mein-schoener-garten.de] Angesichts der vielen Handys könnten wir auf manche Dauerbeleuchtung von Hauseingängen verzichten, meine ich. Und auch Bewegungsmelder, die wegen jeder Katze anspringen, sind vielleicht nicht immer sinnvoll. " Darauf antwortet Anker: " Du darfst meinen, was du willst. Wenn du in einer Umgebung wohnen würdest, wo regelmäßig Einbrüche stattfinden, würde auch dir ein Licht aufgehen ! Dabei sieht man in der Nacht schön die Insekten, die alle noch da sind, sogar Fledermäuse ! Ich habe zusätzlich der Beleuchtung 5 Kameras installiert, WLAN, Smartphone." Und Seebauer schreibt: " 5 Kameras, mama mia, das ist nur was für Rentner, andere haben gar keine Zeit für die Auswertung. Bei uns gibt es jetzt keine Einbrüche, dafür hin und wieder Diebstahl. Solange der Schaden überschaubar bleibt, setze ich auf Kommissar Zufall, müsste auch zu viele Kameras installieren. Vielleicht haben sie auch Muffe vor kräftigen Bauern. "

Claas Rollant Bereifung Marc86 hat folgendes Problem: " Wir wollen unsere Presse größer Berreifen. Unser Händler will für die Kompletträder fast 3000 Euro, was mir sehr teuer erscheint. Montiert werden soll ein Reifen der Größe 560/45 22,5. Felgengröße ist 16x22,5. 6 Lochfelge, 161 mm Narbendurchmesser und 205 mm Lochkreisdurchmesser. Soweit ist erstmal alles klar. Jetzt zu meiner Frage: Kann mir jemand sagen welche ET ich benötige? Fährt jemand so eine Presse mit den großen Reifen? Die Presse ist eine Rollant 454, 455 sollte aber die gleichen Reifen haben. " Kasparow antwortet: " Beim Hersteller fragen. Wenn der die nicht führt und ich die trotzdem haben wollte, würde ich ein Rad abbauen und auf die Trommel vertikal eine gerade Holzlatte oder ähnlich mittels zweier Schraubzwingen drauf klemmen. Dann kann man ja messen welche ET möglich ist." Und Tab gibt den Tipp: " Frag doch einfach mal bei der Grasdorf GmbH an ( geht vorab auch telefonisch ) [www.grasdorf-rad.eu] Die sagen dir welche Maße die brauchen, können dich beraten und wenn sie das passende Rad nicht ohnehin im Programm haben - dann bauen sie es dir. ... die dürften dir auch kostengünstige Alternativ - Vorschläge. Zudem ist´s von dir aus nach Holle bei Hildesheim auch nicht so weit - kannst ggfs mal hinfahren. "

