Kein Karnevalsrequisit: Mann transportiert Rind im Kofferraum

Als die Autobahnpolizei Baunatal am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 83 hinter einem Kastenwagen herfuhren und in das Gesicht eines Rinds blickte, dachte sie, es handle sich um ein Karnevalsrequisit. Dennoch stoppte sie den Wagen, um die Ladungssicherung zu kontrollieren. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass der Fahrer ein waschechtes, lebendiges Tier in den Kofferraum seines Seat Inca gepackt hatte. Er wollte es auf einen Bauernhof fahren.