Klickhits: 6.000er Milchviehstall, Düngerecht, Erlkönige

Das Jahr 2019 ist zur Hälfte um. Was hatte es bislang an Erlkönigen zu bieten? In den USA wurde der neue Case IH Magnum enthüllt, im Web kursieren derzeit Bilder des brandneuen Lexion Mähdreschers von Claas. Erlkönigs-Halbzeit: 1 Case IH Magnum, 1 Claas Lexion ...