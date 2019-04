Klickhits: Agrardiesel, Heupreise, wassersparende Maisaussaat

Verteuert haben sich Heu und Stroh im April in Niedersachsen. In Mitteldeutschland und Bayern sind die gemeldeten Heu- und Strohpreise bereits gefallen. Offenbar hat ein erster Grasschnitt für etwas Entspannung am Raufuttermarkt gesorgt. Die sehr milde Witterung und der frühe Vegitationsbeginn hatten vielerorts zu einem sehr frühen Grasaufwuchs geführt.

Mittlerweile nehmen bei vielen Landwirten jedoch die Befürchtungen vor einer neuen Trockenheit zu. Die Heupreise könnten bald kippen ...