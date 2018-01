Klickhits: Gülleausbringung, Fachbetriebe und Zwischenfrüchte

Im Norden des Landes gab es Irritationen über das Ende der Sperrfrist für Gülle. Mehrere Zeitungen in Schleswig-Holstein hatten berichtet, dass bereits ab16. Januar wieder Wirtschaftsdünger ausgebracht werden dürften. agrarheute-Redakteur Klaus Strotmann klärt in seinem Artikel Gülleausbringung: Wann ist die Sperrfrist aufgehoben? auf.

Einarbeiten von Zwischenfrüchten

Viele Zwischenfrüchte haben sich durch den milden Winter und ausreichende Feuchtigkeit seit dem Herbst stark entwickelt. Das Aussamen ist in der Regel unerwünscht, daher stehen jetzt viele Anbauer in den Startlöchern, um die Zwischenfrucht einzuarbeiten, zu mulchen oder anzuwalzen. Klaus Strotmann fasst in seinem Artikel: "Wann ist das Einarbeiten von Zwischenfrüchten erlaubt?" das Wichtigste zusammen.