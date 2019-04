Klickhits: Klöckner heiratet, Großbrand, misslungene Abkürzung

Nach dem Großfeuer, das am Ostersonntag in der Schweinezuchtanlage Klein Wanzleben ausbrach, haben am gestrigen Dienstag erstmalig Brandermittler der Polizei die ausgebrannten Gebäude betreten können.

Laut Volker Rauhut vom Polizeirevier Börde in Haldensleben war ein Defekt in der Lüftungsanlage der Schweineställe die Ursache des verheerenden Feuers. Polizei benennt Ursache für Großbrand in Schweinezuchtanlage ...