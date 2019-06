Klickhits: Selbstmorde, Getreidepreise, Landwirt zerstört neue Straße

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro richtete ein Traktorfahrer aus Bad Laasphe in Nordrhein-Westfalen an. Der 79-Jährige befuhr mit seinem Schlepper am vergangenen Donnerstag gegen 14:30 Uhr die Straße "Am Hesselberg".

