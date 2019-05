Klickhits: Unbekannter Schädling, verweste Rinder, Obstbaumschwund

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet, wurden vergangenen Samstag auf einem Hof in St. Nikolai im Bezirk Feldkirchen in Österreich mehrere verendete Rinder in einem Stall aufgefunden. Der Betrieb gehört einem 41-jährigen Landwirt.

Laut ORF-Bericht handelt es sich um 16 verendete Kühe und mehrere verendete Kälber. Sie dürften schon länger tot im Stall gelegen sein.