Klickhits: Werksschließung, Todesfalle Trittstufe und Traktorunfall

Die Südzucker AG hat über die Schließung von fünf Werken abgestimmt, darunter zwei in Deutschland. Die Standorte im südbrandenburgischen Brottewitz und in Warburg in Nordrhein-Westfalen sowie zwei Werke in Frankreich (Saint Louis Sucre in Cagny und Eppeville) und eine Fabrik in Polen (Südzucker Polska, Strzyżów) würden geschlossen. Hier erfahren Sie mehr zur Lage von Südzucker.