Klickhits: Wildschweine vertreiben, Brexit, Dürre-Insolvenzen

Der bevorstehende Brexit dürfte für heftige Turbulenzen an den Agrarmärkten sorgen. Das bestätigte auch der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) auf seiner Bilanzpresse-Konferenz in Berlin. Egal ob es am Ende einen harten oder weichen Ausstieg gibt, die Agrarpreise dürften dank Brexit erheblich unter Druck geraten.