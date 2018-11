Knapp 200 Cannabis-Pflanzen: Marihuana-Plantage im Stall

Im Landkreis Miltenberg in Unterfranken/ Bayern haben Beamte der Kripo Aschaffenburg in einem landwirtschaftlichen Anwesen zwei Marihuana-Plantagen entdeckt. Die Täter haben einen Stall sowie den Keller des Anwesens zum Anbau der Pflanzen umfunktioniert. Insgesamt wurden knapp 200 Cannabis -Pflanzen sichergestellt.

Am Donnerstag, den 22. November, befanden sich die Beamten im Rahmen einer anderen Angelegenheit auf dem Anwesen. Dabei stieg ihnen im Keller starker Marihuana-Geruch in die Nase. Den Grund fanden die Ermittler schnell heraus, berichtet die Polizei.

Pfeffersprays, Bargeld und Marihuana im Stall

Dabei wurden sie in einem ehemaligen Stall erneut fündig, so die Beamten. Dort hätten sich weitere 25 Pflanzen befunden, die zum Teil in voller Blüte standen. Es habe einige Stunden gedauert, um die zahlreichen Pflanzen abzuernten und die zur Aufzucht benötigte Technik zu deinstallieren.

Neben den Pflanzen wurde unter anderem auch ein größerer Sack mit kiloweise Marihuana-Blattwerk sowie Pfeffersprays und rund 10.000 Euro sichergestellt, die laut Polizei möglicherweise aus Drogengeschäften stammen könnten