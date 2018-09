Kommentar: Nicht die Schulmilch macht unsere Kinder dick

Das allerdings sind ziemlich viele, wie Studien zeigen. Das Robert-Koch-Institut resümierte 2008 in der Broschüre „Zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“, dass „in allen Altersgruppen […] etwa die Hälfte der Mädchen und Jungen weniger Milch und Milchprodukte zu sich [nehmen] als empfohlen“. Seitdem, so schätzen Fachleute, ist der Milchkonsum bei deutschen Kindern um weitere 10 bis 15 Prozent gesunken.

Schulmilch solle am besten zielgerichtet nur Kindern zur Verfügung stehen, die sonst wenig Milch und Milchprodukte verzehren, so die AGA.

Ernährungsfehler entstehen nicht durch Schulmilchprogramme

Die Erkenntnis ist nicht neu: Auch in Deutschland gibt es durchaus Kinder, in deren Familien wenig auf die Versorgung mit gesunden Lebensmitteln geachtet wird. Fatalerweise sind das genau dieselben Kinder, die sich auch in der Schule vornehmlich mit Süßkram versorgen – zum einen, weil sie durch nachlässige Ernährungserziehung bereits kaum noch für andere Lebensmittel zu begeistern sind, und zum anderen, weil so manche Eltern morgens lieber fix ins Portemonnaie greifen, statt Stullen zu schmieren und Obst und Gemüse zu schnippeln.

Und hier wollen wir ausgerechnet bei der Schulmilch ansetzen, um Ernährungsfehler zu korrigieren?