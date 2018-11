Kompetenztest: Das Potenzial ungelernter Fachkräfte einschätzen

Flüchtlinge, Zuwanderer aus Osteuropa oder Deutsche, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Ausbildungsberuf arbeiten: Fachkräfte ohne formalen Berufsabschluss können eine Bereicherung für landwirtschaftliche Arbeitgeber sein. Mit dem Kompetenztest MySkills können Sie überprüfen, wieviel der potenzielle neue Arbeitnehmer kann und in welchen Bereichen Sie ihn am besten einsetzen können.