Kontrollaktion: Gülle- und Tiertransporte überprüft

Zahlreiche beteiligte Behörden und Institutionen zogen bei der Aktion an einem Strang. Neben der Kreispolizeibehörde hatten sich an der Kontrollstelle in Gescher ebenso Vertreter des Veterinäramtes, der Lebensmittelüberwachung, der Landwirtschaftskammer sowie der Bußgeldstelle eingefunden.

Gemeinsam wurde eine Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung von speziellen Verstößen im gewerblichen Güterverkehr durchgeführt.