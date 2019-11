Kontrolle von Erntefahrzeugen: Polizei lobt Landwirte

In einem Fall allerdings war die Verkehrssicherheit durch den Grad der Verschmutzung, auf deren Vorhandensein jeder Hinweis fehlte, derart beeinträchtigt, dass sofort eine Reinigung erfolgen musste. Der Verantwortliche konnte kurzfristig ermittelt und in die Pflicht genommen werden. Da eine überörtlich bedeutende Landesstraße betroffen war, hätte die Polizei ansonsten die Straßenmeisterei mit der Reinigung beauftragt und dem Verursacher den Einsatz in Rechnung gestellt.

Nun bleibt es bei der Feststellung eines qualifizierten Tatbestandes, der mit einer Geldbuße von 500 Euro geahndet wird.