Kontrolle verloren: Mähdrescher überschlägt sich

Zu einem Unfall mit einem Mähdrescher kam es am Wochenende in Unterkulm im Kanton Aargau in der Schweiz. Dort geriet am Freitag ein Mähdrescher auf einem abschüssigen Maisfeld außer Kontrolle, wie die Kantonspolizei Aargau berichtet.

Die Maschine stürzte einen steilen Abhang hinunter und überschlug sich mehrfach.