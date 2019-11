Kontrollen: Jeder zweite Tiertransport verstößt gegen die Vorschriften

© © Konstantin Tönnies

Das Einziehen der Ohrmarke ist schnell erledigt. Auch das Material wurde überarbeitet, nachdem einige Marken anfänglich an der Sollbruchstelle kaputt gegenagen sind. Landwirt Jan Ahrenshop aus dem niedersächsischen Mellinghausen befestigt den Sender im linken Ohr der Kühe, da das Fressgitter bei ihm auf dem Betrieb in der Regel nach rechts aufklappt. In Zukunft will der Milchviehhalter das Loch für die Ohrstanzprobe verwenden, das bei der genomischen Selektion entsteht.