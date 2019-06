Kostenlos anmelden zum großen Agrarfrauen-Netzwerk-Treffen

In nur zwei Monaten meldeten sich über 1.000 Frauen bei der geschlossenen Facebook-Gruppe „Frauen in der Landwirtschaft“ an, die von agrarheute-Fachredakteurinnen moderiert wird. Die große Resonanz zeigt, dass sich Frauen aus der Branche ein stärkeres, fachlich orientiertes Frauennetzwerk wünschen, um sich gegenseitig auszutauschen.

Diesem Wunsch will agrarheute mit dem Agrarfrauen-Netzwerk gerecht werden und lädt alle Frauen aus der Branche am 2. August 2019 zu einem großen Netzwerktreffen auf den Hof der CeresAward Finalistin Kornelia Lehr in Taubertal nahe Würzburg ein.