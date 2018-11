Krebskranker Landwirt: Kollegen helfen bei der Ernte

20 Maschinen und 182 Hektar Baumwolle

Um den Farmer - zusätzlich zur Krankheit - nicht auch noch in finanzielle Schwierigkeiten geraten zu lassen, packten alle Nachbarn mit an. Am Montag standen sie plötzlich auf seinem Grundstück und gingen mit 20 Maschinen an die Arbeit. So wurden die 182 Hektar Baumwolle geernet.

Bishop berichtet gegenüber CNN: "Ich habe so viel Hilfe erhalten, dass ich sogar einige Angebote ablehnen musste".