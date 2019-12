Kuh erschossen: Scharfe Kritik an Polizei

Die Polizei-Einheit Cobra hat am Mittwoch in Matrei am Brenner in Österreich eine entlaufene Kuh erschossen. Diese sollte in einen Transporter verladen und anschließend zur Schlachtung geführt werden. Beim Verladen konnte sich das Tier jedoch losreißen und stieß dabei einen 32-jährigen Landwirt, welcher die Verladung durchführte, zu Boden und verletzte ihn dabei.

Anschließend lief die Kuh auf die in der Nähe befindlichen Bahngleise, weshalb wegen Gefahr im Verzug die Polizei verständigt wurde.