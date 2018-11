Kuhglocken-Streit geht weiter

Die Auseinandersetzung dauert bereits seit Jahren an - nun geht der Kuhglocken-Streit weiter. Ein Ehepaar und eine Landwirtin im oberbayerischen Holzkirchen streiten sich um das Geläut der Glocken. Doch damit nicht genug, wie die dpa berichtet. Inzwischen geht es auch um Gülle sowie Insekten, die von der Gülle und den Kühen angelockt werden. Jetzt soll es einen zweiten Prozess geben.

Kuhglocken, Gestank und Insekten

Ein Ehepaar kaufte sich in Holzkirchen ein Häuschen in idyllischer Lage, so die dpa. Doch die Idylle wird für die beiden offenbar von den zahlreichen tierischen Anwohnern ziemlich getrübt. Laute Kuhglocken, schlechte Gerüche und dann auch noch lästige Insekten. Seit Jahren versuchen sie nun die Kuhglocken von der angrenzenden Weide wegzuklagen. Nun aber stören sie auch der Gestank beim Düngen mit Gülle und die herumfliegenden Insekten.