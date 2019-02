Kuhglocken-Streit geht weiter: Ortstermin erwägt

Seit Jahren streitet sich ein Anwohnerpaar mit einer Landwirtin in Holzkirchen in Bayern um angeblich zu laute Kuhglocken sowie zu viel Gülle und Insekten. Sie fühlen sich von der an ihr Grundstück grenzenden Weide gestört. Agrarheute berichtete.

Trotz mehrerer zehntausend Euro Gerichts- und Anwaltskosten sowie gescheiterter Klagen gehen ein Unternehmer und seine Frau weiter gegen die Landwirtin vor.