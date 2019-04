Kuhglockenstreit: Oberlandesgericht weist Klage ab

Seit Jahren klagt ein Ehepaar gegen das Kuhglockengeläut der Weidetiere einer Bäuerin aus Holzkirchen. In mehreren Verfahren sind die Kläger gescheitert. Am gestrigen Mittwoch fällte das Oberlandesgericht (OLG) in München sein Urteil zu dem Fall und wies ebenfalls die Klage eines Anwohners zurück.