Kurios, extrem, spannend: Das waren die Top-News

Die Temperaturen sind Anfang Februar in einigen Bundesstaaten im Mittelwesten zeitweise bis auf minus 40 Grad gefallen. Das ist der Punkt, an dem die Temperaturen in Fahrenheit und Celsius konvergieren.

Cargill, einer der weltweit größten Getreidehändler hatte einige seiner Anlagen wegen der extremen Kälte zeitweise geschlossen, sagte Firmensprecherin April Nelson vor US-Medien.

Auch Archer-Daniels-Midland, der größte Maisverarbeiter, hat aufgrund der Polarkälte einige Getreidesilos im Mittleren Westen dicht gemacht und einige Transportrouten verändert, sagte Jackie Anderson, eine Sprecherin von ADM. Auch Farmer brachte die extreme Kältewelle in Not ...