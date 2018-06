Kurz vor der Ernte: Landwirte empört über Stromtrassen-Bau

Wie das Landvolk Niedersachsen berichtet, gibt es erneut Ärger in Sachen SuedLink. Die Anwohner entlang der geplanten Strom-Autobahn haben ein Schreiben der Firma Tennet erhalten, in dem sie dem Unternehmen quasi einen "Freifahrtschein" für umfangreiche Voruntersuchungen und Vermessungen einräumen sollen, so das Landvolk. Und das auch noch kurz vor Beginn der Ernte-Zeit.

Bereits in den vergangenen Monaten gab es immer wieder Wirbel um das SuedLink-Bauvorhaben.