Kverneland Packomat, Kleeaussat und Kalkstickstoff zu Raps

Kleeaussaat

Dackelfan möchte als Jäger wissen: " Ich habe einige Wiesen so ca. 8 ha mit lehmigen Boden, diese Wiesen dienen der Silageerzeugung ca. 3 x Schnitt, werden aber auch von Rot- und Rehwild beäst. Nun möchte ich die Vielfalt der Gräser usw. anheben, ich plane mit Handsämaschinchen Rotklee breitflächig in die Wiesen auszusäen. Damit die 50 € die ich einsetzen möchte, nicht sinnlos verstreut werden, bitte ich Euch um Ratschläge was ich beachten muß."

Darky meint: " Wenn da was wachsen soll vom gesäten, dann muss eine minimale Bearbeitung beim Säen erfolgen. Schau mal bei Güttler oder Köckerling, wie so ne Grünlandnachsaatdrille ausieht... würde ich im Lohn vergeben... "

Und Kartoffelbluete schreibt: " Rotklee in Wiesen zu etaplieren ist eine Wissenschaft für sich! Auch weil die optimalen Schnittzeitpunkte von Rotklee, aber auch von Luzerne oft, nicht mit dem von Wiesengras übereinstimmen. Rotklee und Luzerne sollten einmal im Jahr zur Blüte kommen, damit sich längerfristig bleiben. Weißklee, auch hochwachsender, ist da wesentlich einfacher. Im vergangenen Winter hat jedoch Herr Elsässer von der LTZ Aulendorf einen mehrjährigen Versuch veröffentlicht, wo es sehr wohl gelungen ist Rotklee in Wiesen zu etaplieren. Ich hab mich mit ihm eingehend unterhalten, weil ich schon zwei erfolglose Versuche, die nicht ganz billig waren hinter mir habe. Wichtig: In deiner Region muss es ausreichend Niederschläge, auch im Sommer geben, so wie im Allgäu. Rotklee muss eingeschlitzt werden. Er braucht eine tiefer Saatgutablage wie z.B. Weißklee. Nicht im Frühjahr, sondern erst nach dem ersten oder zweiten Schnitt säen. Aber auch nicht im Herbst. Wenn er zu klein bleibt, überlebt er Fröste nicht. "

