Ladung falsch gesichert: Landwirt verliert 5 Tonnen Erbsen

Der 62-Jährige lud am Morgen in Bad Rodach rund sechs Tonnen Futtererbsen auf den Anhänger seines Traktor-Gespannes und fuhr los. Als er aber im über 30 Kilometer entfernten Herreth abladen wollte, stellte er verwundert fest, dass sich nur noch etwa eine Tonne der Hülsenfrüchte auf dem Anhänger befand, so die Polizei.

Die fehlenden Erbsen waren auf der gesamten Fahrtstrecke verteilt.