Landluft oder Gestank: Landwirte bitten um Verständnis

„Der fährt ja schon wieder mit dem Güllefass auf das Feld. Ist das nicht viel zu oft?“ Diese Aussagen hört der Vorsitzende öfters aus der Bevölkerung und antwortet darauf: „Wenn wir Bauern häufiger mit dem Güllefass auf dem Acker fahren, bedeutet das nicht, dass wir mehr ausbringen.“ Im Gegenteil: Heute sei es so, dass man die Güllemengen in kleinere Gaben aufteile. Dies habe einen großen Vorteil für die Pflanzen und das Wasser.

„Wir bringen jeweils nur so viel an Gülle auf, wie die Pflanzen in der jeweiligen Wachstumsphase an Nährstoffen benötigen“, verdeutlicht Beringmeier. „Damit erreichen wir, dass sie möglichst alle von den Wurzeln aufgenommen werden und nicht in das Wasser gelangen.“