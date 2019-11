Landwirt Bützler entzündet ein Mahnfeuer

Landwirt Bützler liebt seine Kühe und würde alles für sie tun. Damit er seine Berufung auch weiterhin ausüben und seinen Hof einmal an die nächste Generation weitergeben kann, findet er es wichtig, aufzustehen und sich Gehör zu verschaffen, um vernünftige Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft zu erlangen. Er ist nicht nur stolz darauf, Landwirt zu sein sondern auch darauf, was sein Berufsstand gestern bei der Demo auf die Beine gestellt hat. Er selbst konnte nicht mitfahren, hat jedoch aus Solidarität ein Mahnfeuer entzündet. Die Geschichte und das Video dazu gibts in seinem neuesten Blog auf dem Junglandwirteportal Hofheld.