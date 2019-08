Landwirt Bützler bei MyKuhTube

MyKuhTube bietet Verbrauchern einen authentischen Einblick in die Milchviehhaltung. 18 Landwirte aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen drehen auf ihren Höfen Videos, in denen sie die Welt rund um den Kuhstall erklären. Landwirt Bützler ist einer von ihnen. Er gewährt bereits seit 2015 Einblicke in seinen Stall. Auf was er bei seinen Videos Wert legt und warum er überhaupt bei MyKuhTube mitmacht, verrät er in seinem neuesten Blog auf dem Junglandwirteportal Hofheld.