Landwirt Bützler: Schwaden statt Schwimmen

Am frühen Sonntagmorgen legte dann der LU los, während Mähwerk und Schwader auf Hochtouren weiter liefen. "Damit die Abfahrer etwas mehr aufladen konnten, bin ich mit dem Seitenschwader vorweg gefahren. Allerdings haben uns die Ladewagen so fast eingeholt. Am späten Abend waren wir fertig", schreibt uns Landwirt Bützler.