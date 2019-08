Landwirt Bützler steht Rede und Antwort

Das Landwirt Bützler ein YouTube-Spezialist ist, ist kein Geheimnis. Mit seinem Kanal "Nordeifel Agrarvideos" hat er kürzlich die 50.000-Abonnenten-Hürde genommen. Als Dankeschön hat er ein Highlight-Video veröffentlicht. Darunter durften die Fans in den Kommentaren alles fragen, was sie schon immer von Landwirt Bützler wissen wollten. Zum Beispiel, welcher Traktor sich bei seinen Tests am besten fahren ließ. Oder wieviele Stunden sein geliebter Deutz 6210 schon hat. Das und mehr beantwortet in seinem aktuellsten Blog auf dem Junglandwirteportal Hofheld.