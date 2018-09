In Pilsting in Bayern erwischte ein Landwirt einen Dieb auf frischer Tat. Der 68-Jährige lud gerade 25 kg Sellerie vom Feld in sein Auto. Dort lagen bereits 30 kg Blaukraut. Woher der dieses stammt, wollte der 68-Jährige nicht sagen. Er wurde wegen Diebstahls angezeigt. Was mit dem gestohlenen Gemüse passierte ist nicht bekannt.