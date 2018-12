Landwirt findet Geldbörse in Siloballen

Im August 2018 meldete ein junger Mann der Polizeistation Bruchhausen-Vilsen in Niedersachsen, dass er seine Geldbörse verloren hat. Führerschein, Personalausweis, Bargeld - alles weg. Auch nach intensivem Suchen konnte er den Geldbeutel nicht wiederfinden. Gestern, am 3.12., wurde sie bei der Polizei abgegeben. Ein Landwirt hatte sie in einem Siloballen gefunden. Er wollte seine Rinder füttern, als ihm das gute Stück ins Auge fiel. Sämtliche Papiere und auch die Geldscheine sind gut erhalten. Nur das Kleingeld fehlt.