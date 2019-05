Landwirt findet Leiche: Identität geklärt

Am Donnerstag, den 25. April, hat ein Landwirt in einem Waldstück in Hammoor in Schleswig-Holstein den Leichnam einer Frau aufgefunden. Agrarheute berichtete. Die Tote wurde in die Rechtsmedizin nach Lübeck gebracht. Zunächst hüllten sich die Ermittler in Schweigen über die mögliche Identität des Leichnams.

Nun aber gaben die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Lübeck eine gemeinsame Medien-Information heraus.