Landwirt mäht ehemaligen Berliner Flughafen

Grünland

am

Der Brandenburger Landwirt Klaus Messinger ist für die Pflege des Tempelhofer Feldes, Berlins größter Grünfläche am ehemaligen Stadtflughafen, zuständig. Aller paar Wochen fährt er früh am Morgen in die Stadt – auch wenn es im Moment nicht mehr viel zu mähen geben dürfte.