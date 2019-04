Landwirt und Mitarbeiter stellen Radlader-Dieb

Am vergangenen Sonntag gegen 16:30 Uhr ging in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Meldung ein, dass soeben an einem Waldrand zwischen Alt Rehse und Siedichum in Mecklenburg-Vorpommern ein Radlader entwendet wurde.

Der Tatverdächtige sei mit dem Gefährt in Richtung Neuhof flüchtig.