Landwirt versteckt 122 Milchkühe

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschwanden 122 Milchkühe aus ihrem Stall in Wiesmoor in Ostfriesland. Vermutlich hat sie der Landwirt selbst abtransportiert. Das landwirtschaftliche Anwesen steht unter Insolvenzverwaltung. Es besteht der Verdacht, dass der Landwirt die Milchkühe der Insolvenzmasse entziehen wollte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Tiere wurde nach Hinweisen im Bereich Leer wiederentdeckt.