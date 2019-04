Landwirt als Vogelschützer: Schwalben-Nistplätze schaffen

Bringen Sie ein kleines Brett an der Stallwand an. Notfalls tut es auch ein dicker Zimmermannsnagel. Die Rauchschwalbe kann so ihr Nest leichter anbringen. Außerdem wird verhindert dass das Nest abstürzt.

