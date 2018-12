Landwirte machtlos gegen Nandu-Vogel

© pixabay.de

Der Jagdfasan aus Westasien, dem Kaukasus, Zentralasien und China ist in ganz Deutschland in den Tieflagen verbreitet. In der Landwirtschaft verursacht er Schäden in Millionenhöhe. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) schätzt ihn als etablierte potenziell invasive Art ein.