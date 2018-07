Landwirte retten bedrohte Kiebitze

Wie die Zeitung Freie Presse berichtet, ist es unter anderem Landwirten in Sachsen zu verdanken, dass eine bedrohte Vogelart wieder brütet. Und zwar auf dem Maisacker. Dort haben Kiebitze eine neue Heimat gefunden. Der erste Nachwuchs ist bereits geschlüpft und in den Lüften unterwegs.

Erst kürzlich konnte ein Ornithologe beobachten, wie ein junger Kiebitz über einen Acker im westsächsischen Landkreis Zwickau flog. Die Brut war also erfolgreich, erklärt er gegenüber der Zeitung erfreut. Ein Mitarbeiter der Naturschutzbehörde bezeichnete dies gar als einen "spektakulären Bruterfolg". Seit rund 15 Jahren sei dies im Landkreis das einzige Vorkommen, berichtet er der Freien Presse.

Landwirte haben etwas für Natur übrig

Die Zeitung zitiert Frau Knüpp weiter: "Wer so viele Jahre wie ich in der Landwirtschaft arbeitet, der hat auch etwas für die Natur übrig. Wir arbeiten auf unseren Feldern nach bestem Wissen und Gewissen, auch was den Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln angeht. Keine Frage, dass wir das Kiebitzprojekt unterstützt haben."