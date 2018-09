Landwirtin tot bei Güllegrube gefunden

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord meldet, wurde am Donnerstag, den 20.09.2018, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil Birkhausen (Wallerstein) in Bayern eine Frauenleiche gefunden. Es handle sich um die 51-Jährige Landwirtin des Betriebes, so die Beamten.

Wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Anfrage der "Rieser Nachrichten" bestätigte, sei die Frau im Bereich einer Güllegrube gefunden worden.