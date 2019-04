Landwirtschaftsreifen im Wert von 33.000 Euro: Diebesbande geschnappt

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Zentrale Kriminalinspektion Osnabrück am letzten Dienstag in Bissendorf in Niedersachsen eine Diebesbande auf frischer Tat aufgreifen.

Die drei Täter waren in den frühen Morgenstunden bei einem Diebstahl von zwölf hochwertigen Reifen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen im Wert von 33.000 Euro auf dem Gelände eines Reifenhändlers erwischt worden. Zuvor hatten sie noch versucht, zu flüchten.