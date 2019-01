Landwirtsohn rettet Vater aus Flammen

Die Freiwillige Feuerwehr Lehrte wurde am Montagabend um kurz nach 21:00 Uhr zu einem Einsatz in Steinwedel in Niedersachsen gerufen. Dort war in einer Wohnung eines landwirtschaftlichen Betriebes ein Feuer ausgebrochen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung alarmierten die ersten eintreffenden Einsatzkräfte einen weiteren Löschzug.