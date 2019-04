Darum laufen 25 Tonnen Schlämme aus einem Laster aus

In Gießen in Hessen stellte die Ladung eines Tanklastzuges am Dienstagnachmittag bis in die Abendstunden hinein alle Beteiligten vor einige Probleme.

Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen berichtet, stoppte ein LKW-Fahrer gegen 15.50 Uhr sein Gefährt auf dem Parkplatz Heb-Berg an der Autobahn 5, da seine Ladung austrat.