Lebensgefahr: Arbeiter wird in Güllefass ohnmächtig

Wie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta berichtet, ist es am Montagabend gegen 18.00 Uhr in einer Firma in Garrel zu einem schweren Betriebsunfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 23-jähriger Mann bei Arbeiten in einem schmalen Tankanhänger, in dem sich Restgülle befand, das Bewusstsein.