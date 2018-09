Leiche zwischen Rundballen: Identität festgestellt

Am Freitag 12:20 Uhr wurde die Polizeiinspektion Hachenburg über den Fund eines Leichnams in der Gemarkung Unnau im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz informiert. Die männliche Leiche wurde von einem Landwirt zwischen aufgestapelten Rundballen/Heuballen aufgefunden.

Nun ist die Identität des jungen Mannes geklärt: Der 15-Jährige war auf der Suche nach seinem Handy und ist offenbar zwischen den Ballen stecken geblieben. Vermisst wurde er bereits seit dem 15. April.