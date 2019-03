Das leisten Frauen in der Landwirtschaft

In der deutschen Landwirtschaft sind laut jüngster Zählung etwa 341.000 Frauen tätig – ein Großteil als Familienarbeitskräfte. Das ist vermutlich auch der Grund, warum 40 Prozent der Frauen ohne ein vertragliches Beschäftigungsverhältnis und ohne festes Gehalt auf den landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten.

Wie eine agri-Experts-Umfrage ergab, arbeiten 25 Prozent der Frauen als Angestellte in Teil- oder Vollzeit auf den Höfen. 29 Prozent gaben an, in Selbstständigkeit zu arbeiten. 40 Prozent kreuzten an, dass sie kein vertragliches Arbeitsverhältnis haben.

An der agri-Experts-Umfrage nahmen 514 Frauen aus der Landwirtschaft teil. Der Großteil der Umfrage-Teilnehmerinnen war im Alter zwischen 18 und 39 Jahren (65 Prozent).